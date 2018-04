Maroc Telecom affiche un chiffre d’affaires en progression de 5,6% au 1er trimestre 2018

(Agence Ecofin) - La société Maroc Telecom a présenté ses performances financières pour le premier trimestre de l’année 2018. L’opérateur historique affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5,6% comparé au 1er trimestre 2017.

En effet, il est passé de 8 517 000 000 dirhams (923 057 807 dollars US) à 8 994 000 000 dirhams (974 754 246 dollars US).

Cette croissance a été soutenue par le nombre d’abonnés de l’entreprise qui a également augmenté de 7,9%. Le parc d’abonnés de Maroc Télécom avoisine désormais les 57 millions de clients contre 52 794 000 clients au 1er trimestre 2017.

D’après Abdeslam Ahizoune, le président du directoire de Maroc Telecom, « les résultats de ce premier trimestre confirment la pertinence de la stratégie et l’efficience du modèle de Maroc Telecom. La politique d’investissement du groupe se poursuit pour accompagner l’appétence croissante des clients pour le très haut débit mobile et fixe ».

Au Maroc, son principal marché, l’opérateur télécoms affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 4,6%. Le montant est passé de 5 024 000 000 dirhams (544 492 476 dollars US) à 5 255 000 000 dirhams (569 527 859 dollars US), porté par le segment mobile (voix et data).

Dans ses neufs marchés internationaux d’Afrique, le chiffre d’affaires a également crû. Cette croissance est de 9,6%.

Le volume financier enregistré par la société télécoms est passé de 3 766 000 000 dirhams (408 152 601 dollars US) au premier trimestre 2017 à 4 127 000 000 dirhams (447 277 159 dollars US) au premier trimestre 2018. Ici aussi, le segment du mobile a porté l’activité.