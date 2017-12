MTN Congo remercie et félicite les porteurs des projets, éligibles à la 3ème phase de “Y'ello StartUp”

(MTN CONGO) - Le vendredi 25 août 2017, la Fondation MTN Congo, bras social de la Société MTN Congo, lançait au gymnase Henri ELENDE de Brazzaville, la 7ème édition du programme «Y'ello StartUp».

L'initiative «Y'ello StartUp» a comme objectif principal de construire un processus d'accompagnement de création de contenu local. Celle-ci passe par la promotion de l'entrepreneuriat congolais à travers un ensemble de processus entrepreneuriaux, qui consistent à saisir le profil de l'entrepreneur, comprendre les environnements propices à l'entrepreneuriat et enfin développer les compétences requises pour gérer sa PME.

La cible de la 1ère édition du programme «Y'ello StartUp » a été toute la jeunesse congolaise de 18 à 35 ans. Le programme a reçu une centaine de projets soumis par cinq (5) jeunes femmes et quatre-vingt-seize (96) jeunes hommes, tous Congolais, en provenance de toute la république et de l'extérieur du pays. De ce fait, un processus a été mis en place:

Pour cette 1ère phase de collecte de projets, une équipe de spécialistes a, pendant deux (02) semaines, réalisé un travail de dépouillement desdits projets sur la base d'outils d'évaluation et de conformité au règlement publié afin de s'assurer de leur alignement aux critères et règlements du programme « Y'ello StartUp ».

A l'issue de cette 1ère phase, quinze (15) projets éligibles identifiés, conformes aux conditions, axes, principes, conformités de participation, tant dans le fond que dans la forme, ont été retenus.

Courant novembre 2017, il a été réalisé la 2nde phase cruciale, qui a consisté à un entretien individuel des quinze (15) candidats porteurs de projets, afin de confronter la théorie couple (Porteur de projet/Candidat); phase prépondérante et déterminante, qui a permis aux cinq (05) Coachs de déceler les personnalités, les motivations, les engagements de chaque porteur de projet. C'est à l'issue de cette dernière que le jury indépendant, composé de professionnels de divers horizons en République du Congo et multidisciplinaires, a eu à présenter au Directeur Général de MTN Congo M. Djibril OUATARRA (photo), en sa qualité de Président Exécutif de la Fondation MTN Congo, les heureux éligibles à la 3ème phase dénommée Immersion.

Cette phase de renforcement de capacités a consisté à accompagner les candidats porteurs de projets durant une période de six (06) semaines dans les domaines fondamentaux du Leadership, du Management, du Social, de la Psychologie, de l'Économie et de l'Entrepreneuriat : caractéristiques et façons de faire de l'entrepreneur, les notions essentielles des systèmes d'activités entrepreneuriales, les obligations et contraintes légales et fiscales en phases de création et de développement d'un projet entrepreneurial, création d'idées, techniques de créativité et innovation, la construction d'un réseau de services de soutien à l'entrepreneuriat . . .

A cet effet, le Directeur Général de MTN Congo, M. Djibril OUATARRA, remercie et félicite particulièrement les candidats porteurs des projets ci-après éligibles à la 3ème phase de la 1ère édition du programme «Y'ello StartUp 2017».

Il s'agit de:

Hovac ONDAMA Gilles MASSAMBA et llithe ONGANIA Gloire NDOULOU Lacan Florent DEDOU Thierry Joel NGANA Jesus Stévy DOLUS Karhyt lLDEVERT Bertal CANH Etienne Gessel KOULAKOUMOUNA Rufin LEPEMBE OVOULA

M. Djibril OUATTARA félicite également l'ensemble des participants de la 1ère édition du programme «Y'ello StartUp 2017» et leur fixe rendez-vous à la 2nde édition du programme «Y'ello StartUp 2018 ».

A propos de MTN CONGO

MTN CONGO est une entreprise de téléphonie Mobile née du rachat le 9 décembre 2005 de LIBERTIS Telecom qui avait déjà 6 années d’existence au Congo. Le Capital social est passé en 7 années de 10 Millions à 11 Milliards de FCFA. Aujourd’hui, ses actions sont entièrement détenues par le Groupe MTN International. L’investissement de MTN au Congo est passé de 26 Milliards en 2005 à plus de 50 milliards en 2008 ; investissement en grande partie concentré dans le renforcement de la qualité et l’acquisition de nouveaux sites en République du Congo. MTN Congo est présente dans plus de 300 localités et villages du Congo Brazzaville. Le taux de couverture actuel est de plus 80% de la population congolaise. MTN Congo compte à ce jour plus de 2 millions d’abonnés avec près de 300 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Pour plus d’informations, visitez: www.mtncongo.net