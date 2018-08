YouTube veut acquérir du contenu original africain

(Agence Ecofin) - YouTube souhaite acquérir du contenu original africain. En fait, la filiale d’Alphabet souhaite obtenir plus de contenu original de toutes les régions du monde pour augmenter le nombre d’abonnements à son service premium. En Afrique, ce besoin est de plus en plus pressant face à l’augmentation des abonnements à Netflix sur le continent.

Comme l’explique Luke Hyams, responsable chez YouTube du contenu original pour l'Afrique, son entreprise souhaite attirer plus d'abonnements premium en augmentant, sur sa plateforme, la quantité de contenu auquel peuvent s’identifier les Africains. Il évoque notamment les formats courts comme les séries qui font partie du contenu le plus regardé sur internet. « Nous recherchons du contenu axé sur la singularité, créé par des auteurs qui ont un potentiel d'attrait international et qui nous emmènent dans un univers ou un environnement nouveau que nous n'avons peut-être jamais vu.», précise Luke Hyams.

Pendant ce temps, Netflix continue d’acquérir et de produire, à tour de bras, du contenu ayant un fort potentiel d’attraction pour les Africains.

Servan Ahougnon