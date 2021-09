Gambie : le régulateur télécoms menace de suspendre les activités de Comium dès le 1er octobre

(Agence Ecofin) - A travers l’Afrique, de nombreux opérateurs télécoms ont vu leurs activités sombrer en 2021 à cause d’une difficile année 2020 marquée par la crise du coronavirus. En Gambie, Comium qui opère sur un marché que disputent aussi quatre autres sociétés télécoms est au bord du gouffre.

L’Autorité de régulation des services publics (PURA) de Gambie a servi une mise en demeure à l’opérateur de téléphonie mobile Comium, vendredi 17 septembre. Elle lui a reproché le non-paiement de ses frais de licence télécoms, de ses redevances de spectre pour la période 2020 et 2021 et des redevances de passerelle internationale. Le régulateur a menacé la société télécoms de suspendre ses activités dans le pays dès le 1er octobre si le montant dû de 69,1 millions de dalasis (1,3 million USD) n’est pas réglé.

Selon Yusupha Jobe, le directeur général de la PURA, la menace de suspension des activités de Comium était devenue inévitable, car « nous avons essayé toutes les autres options pendant longtemps, en autorisant et en accordant des extensions jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes les limites ».

Emma Mendy, la directrice des affaires juridiques, des licences et de l'application à la PURA, a expliqué que le régulateur télécoms n’a aucun désir d’exposer les abonnés de Comium à des pertes importantes dans le cas où la société ne respecterait pas les termes de l'avis de suspension de ses activités. Elle a de ce fait appelé tous les abonnés de Comium à s’abonner à un autre opérateur télécoms comme fournisseur de services alternatif en attendant la décision finale de la PURA.

La mise en demeure servie à Comium intervient quelques jours après le séjour de travail effectué du 6 au 10 septembre au Ghana par une délégation du ministère gambien de l’Information et des Infrastructures de communication. Conduite par le ministre Ebrima Sillah, elle était allée apprendre de l’expérience du pays hôte pour la gestion et le développement du secteur gambien des télécommunications. Une gestion qui passe aussi par l’application de la réglementation dont Comium s’est mis en marge en ne s’acquittant pas de ses obligations contractuelles.

Le marché télécoms gambien est actuellement fort de quatre opérateurs de téléphonie mobile – Qcell, Comium, Africell et Gamcel – et d’un opérateur historique. Le départ du marché télécoms de l’un des acteurs pourrait relancer à nouveau la concurrence dans un pays où le taux de pénétration du mobile est de 164,1% selon Hootsuite et We Are Social dans leur Digital Report 2021.

Muriel Edjo

