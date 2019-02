Afrique du Sud : Simfy Africa nomme le nigérian Oyebowale Akideinde à la tête de de la division services musicaux over the top

(Agence Ecofin) - Récemment acquise par le groupe MTN, Simfy Africa a nommé le nigérian Oyebowale Akideinde (photo) à la tête de la division services musicaux over the top. Annoncée le 20 février, la nomination est effective depuis le 1er février.

Le nouveau chef du segment des services musicaux over the top de Simfy aura notamment la charge de promouvoir, en Afrique et au Moyen-Orient, le streaming musical, une des activités que compte développer MTN au cours des prochains mois.

Le nigérian apporte à Simfy Africa une expérience et un savoir-faire reconnu dans l’industrie musicale.

Titulaire d'un certificat de spécialiste en études musicales générales du Berklee College of Music, Oyebowale Akideinde était jusqu’à très récemment directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest du service de streaming musical Boomplay.

Pour Robert Shuter, PDG de MTN Group, « il apporte sa passion et sa connaissance de l'industrie des médias riches, qui lui permettra de soutenir l'expansion des services numériques OTT de MTN ».

Servan Ahougnon