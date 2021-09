Orange MEA a fait confiance à Ericsson pour améliorer son service Mobile Money en Afrique

(Agence Ecofin) - En 2020, les services financiers sur mobile ont joué un rôle crucial durant la crise de coronavirus. Leur commodité a séduit de nombreux nouveaux clients. Orange MEA qui entrevoit un avenir faste pour la fintech sur le continent a décidé d’investir en conséquence pour en tirer profit.

La branche Moyen-Orient et Afrique du groupe télécom français Orange a sélectionné Ericsson pour améliorer son service d’argent mobile dans quatorze pays africains. La société technologique suédoise a déclaré, lundi 20 septembre, qu’elle mettra à cet effet sa solution Ericsson Wallet Platform à la disposition de la société télécoms.

NEWS! ? @Orange selects @Ericsson to ramp-up its mobile money service and accelerate financial inclusion in Africa.



More than 300 million people worldwide currently use Ericsson’s Wallet Platform solutions, delivered by #CSPs: https://t.co/wZkslLXCp8#5G #BSS — Ericsson Digital (@EricssonDigital) September 20, 2021

Alioune Ndiaye, le président-directeur général d'Orange Moyen-Orient et Afrique, a expliqué que le choix s’est porté sur Ericsson parce que sa « plate-forme de services financiers est basée sur les dernières technologies de sécurité et les principes de cadre d'architecture ouverte qui peuvent étendre davantage notre écosystème et atteindre notre vision de l'inclusion financière en Afrique ».

Il a souligné que cette solution permettra à Orange MEA de fournir une architecture informatique plus agile et conforme pour améliorer les performances de gestion du flux de transactions d’Orange en renforçant sa plate-forme d'argent mobile. Elle contribuera aussi à promouvoir l'inclusion financière et le développement économique dans ces pays.

Lancé en 2018, le service Orange Money a connu une croissance rapide. Il compte aujourd’hui plus de 60 millions d'abonnés dans dix-sept pays d'Afrique et du Moyen-Orient. En 2020, il a contribué à plus de 62 milliards d'euros de transactions. La pandémie mondiale de coronavirus y aura beaucoup contribué.

A travers le contrat signé avec Ericsson, la branche Moyen-Orient et Afrique d’Orange se renforce sur un segment de marché qui est aujourd’hui considéré, tout comme la data, comme un relais de croissance par de nombreux groupes sur le continent. Bharti Airtel ou encore MTN Group multiplient les actions stratégiques pour y consolider leur place dans plusieurs pays.

Muriel Edjo

Lire aussi:

20/07/2021 - Sierra Leone : MFS Africa permet désormais aux abonnés Africell de recevoir des fonds de l’étranger sur Afrimoney

07/07/2021 - Cameroun : Orange revendique 70% de parts de marché du Mobile Money avec 800 milliards FCFA de transactions mensuelles

17/06/2021 - Côte d’Ivoire : en 10 mois, Orange Bank a accordé plus de 1 million de prêts totalisant plus de 80 millions $