Airtel Madagascar : partenaire technologique de l’IT Station

(AIRTEL MADAGASCAR) - L’IT station de Behoririka a officiellement ouvert ses portes à tous les passionnés et amateurs de High-Tech. Une occasion en or pour le 3ème opérateur mobile mondial d’annoncer, durant l’évènement, sa forte contribution dans l’accompagnement technologique du centre à travers la mise en place de dispositif de connectivité et d’interface clientèle Airtel.

Grâce à ce partenariat avec Airtel Madagascar, cette nouvelle infrastructure dédiée aux équipements de dernier cri, permettra, non seulement au client d’y retrouver facilement le nec plus ultra en termes de matériels informatiques, mais donnera également l’occasion à tous les visiteurs de vivre dans l’ère du numérique à travers une connexion 4G powered by Airtel. Pour renforcer la proximité avec les abonnés, un shop Airtel y ouvrira également ses portes, au grand bonheur de la famille Airtel.

L’installation internet offerte par Airtel Madagascar, pourra couvrir la totalité de l’IT Station soit 4 étages de plus de 400 m2 chacun et permettra à tous les clients de surfer sur le web. «…engagé dans le développement numérique, Airtel Madagascar n’a pas hésité à apporter son soutien à ce projet ambitieux qui s’inscrit dans la promotion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et du numérique pour tous. Ce geste traduit également notre volonté d’être toujours plus proche de nos abonnés et de répondre aux mieux à leurs exigences … » s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

IT Station : un centre commercial dédié à la Nouvelle Technologie

Doté de 40 boutiques réparties sur 3 niveaux, IT Station offre une immersion totale dans l’univers des Nouvelle Technologies grâce à des spécialistes de l’informatique, de la télécommunication ainsi que de l’e-commerce.

L’immeuble est également un lieu convivialité et de rencontre professionnelle. En plus du Food Court au 4ème étage, le 3ème étage est muni d’une salle de conférence modulable, équipée et capable d’accueillir 100 personnes.

A travers ce partenariat, Airtel Madagascar soutient, non seulement, l’IT Station dans le développement de ses activités mais concrétise aussi sa vision qui consiste à permettre aux acteurs du développement de concrétiser leurs rêves, de créer des opportunités et de s’épanouir.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Ltd est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatible 2G, 3G , 4G, permettent la transmissions des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique comptait plus de 97 millions de clients dans l'ensemble de ses activités à la fin de décembre 2018.