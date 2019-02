Soudan: Zain confie à Parallel Wireless la virtualisation de ses réseaux 2G et 3G pour améliorer son efficacité opérationnelle

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Zain a confié à la société Parallel Wireless, Inc. la modernisation de ses réseaux 2G et 3G afin d’améliorer son efficacité opérationnelle et de réaliser d’importantes économies.

L’entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles unifiées de réseau de bout en bout dotera la filiale du groupe de télécoms émirati de son architecture virtualisée de réseau radio d‘accès ouvert multi-technologie qui sépare le matériel et les logiciels et facilite les déploiements de technologies et la maintenance du réseau télécoms de manière simple et abordable.

Selon Hisham Allam (photo, gauche), le directeur technique du groupe Zain, la solution de Parallel Wireless offre à Zain « de formidables opportunités de croissance afin de réduire les coûts et générer une nouvelle croissance des revenus. Notre sélection de Parallel Wireless en tant que partenaire stratégique nous permet de construire un réseau efficace pour mieux servir nos clients avec des services de vidéo, de jeu, de santé, d’IoT et d’éducation ».

Avec une architecture réseau virtualisée, Zain pourra également évoluer sans heurts vers l’adoption des technologies de télécoms plus actuelles comme la 5G. L’investissement réalisé par la société à travers Parallel Wireless est en somme une préparation aux évolutions futures du marché de télécoms.