Kenya : Equitel obtient une autonomie administrative et commerciale d’Equity Group Holdings

(Agence Ecofin) - Equity Group Holdings a transformé l’opérateur de réseau mobile virtuel Equitel (Finserve Africa Limited), sa branche spécialisée dans la fourniture de services et solutions de paiements financiers sur mobile, en une filiale jouissant de l’autonomie administrative et commerciale. En clair, la société sera dotée de son propre conseil d’administration. Ses compétences techniques ne seront plus exclusivement réservées à Equity Group Holdings, et la société pourra désormais répondre aux sollicitations d’autres organisations.

D’après James Mwangi (photo), le président-directeur général d’Equity Group Holdings, l’autonomie administrative et commerciale accordée à Equitel répond au souci de développer un esprit de prospérité partagée.

Jack Ngare, le directeur général d’Equitel, a expliqué que grâce aux capacités testées à travers les innovations livrées au groupe, la fintech est confiante dans son ambition « d'alimenter les écosystèmes commerciaux par l'innovation et la collaboration » et de contribuer au développement de l’économie africaine.

Equitel a reçu sa licence MVNO, le 11 avril 2014, en même temps que les sociétés Tangaza Money et Zioncell Kenya. Grâce à ses investissements technologiques, notamment son point de vente universel qui fait converger les portefeuilles mobiles, les cartes et les paiements numériques, James Mwangi estime que la société contrôle aujourd’hui « 60% des parts de marché dans les services bancaires et les paiements marchands ».