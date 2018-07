MTN Côte d’Ivoire et le Rotary commémorent le centenaire de la naissance de Nelson Mandela

(MTN COTE D’IVOIRE) - A l’initiative de l’Ambassade d’Afrique du Sud et en partenariat avec la Mairie de Cocody, MTN Côte d’Ivoire et le Rotary, la Côte d’Ivoire commémore ce 18 juillet le centenaire de la naissance de Nelson Mandela à travers, une opération de planting de 1.000 arbres aux abords du Boulevard de France, le ravalement de la façade du Centre de Santé Communautaire de la Riviera Palmeraie et un don de connexion internet à l’INSAAC.

Né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela a consacré 67 années de sa vie à la cause de sa communauté, et les fruits de son engagement ont servi à l’humanité. En reconnaissance à ses valeurs et à son dévouement, les Nations Unies ont décrété en novembre 2009, le 18 juillet, la Journée Internationale Nelson Mandela. A cette date, le monde entier est invité à offrir 67 minutes de son temps au service de sa communauté.

Organisées autour du thème « Soyez l’héritage » les festivités de cette année 2018, célèbre les 100 années de naissance de Nelson Mandela. Ce centenaire est donc une occasion unique pour les peuples du monde entier en général, et les communautés ivoiriennes en particulier de réfléchir sur sa vie et de promouvoir son héritage.

Au nom des Gouvernements ivoirien et sud - africain, les autorités présentes ont réaffirmé l’excellence des qualités qui unissent la Côte d’Ivoire à l’Afrique du Sud depuis 1992 et n’ont pas manqué de rappeler l’amitié qu’entretenait les Présidents Félix Houphouët Boigny et Nelson Mandela, tous deux apôtres de la paix.

A son tour, se réjouissant de la tenue de ces festivités dans sa commune, le Maire de Cocody a affirmé que c’est un honneur pour son Conseil Municipal de s’associer à la célébration du centenaire de Nelson Mandela, en faisant bénéficier le Boulevard de France de ces plants, comme un héritage à la hauteur de cette illustre personnalité. Cette opération de planting d’arbres cadre parfaitement avec la lutte contre le réchauffement climatique et la quête du développement durable, principaux piliers du projet « Cocody, cité verte, puits de carbone », initié depuis trois ans par la Mairie de Cocody.

Au nom du Rotary, Mme Marie Irène Richmond, Ancienne Gouverneur et Membre de la Commission Régionale PolioPlus pour l’Afrique, a exprimé toute sa reconnaissance au Président Nelson Mandela, l’un des plus grands leaders et humanistes de notre temps, un authentique allié de la Paix et de l’Eradication de la polio, qui avait participé en 1996 à Johannesburg, au Lancement Officiel de la Campagne « Bouter la polio hors d'Afrique en présence des Présidents du Rotary et de la Fondation Rotary.»

