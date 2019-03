Airtel Madagascar : opération reboisement de 1000 plants à Manandriana Avaradrano

(AIRTEL MADAGASCAR) - « Ensemble, reboisons pour l’avenir », tel était le slogan de la journée de reboisement organisée par Airtel Madagascar et l’ensemble de ses employés ce 15 Mars 2019 dans la commune de Sabotsy Namehana. Cet geste de solidarité en faveur de l’environnement a été réalisée en partenariat avec : la commune de Manandriana, le fokontany d’Ambohipananina, le Ministère de l’environnement, la Direction Général des Eaux et Forêts de Nanisana et la Direction Régional des Eaux et Forêts d’Analamanga.

Ils étaient plus de 150 employés à avoir fait le déplacement à Saboty Namehana pour la mise en terre de 1000 plants de sapin, hêtre, mentalys. A travers cette opération, Airtel réaffirme son engagement à participer à la résolution des problématiques environnementales. « Les défis environnementaux sont grands. Cet acte citoyen qui implique l’ensemble de nos collaborateurs s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à recouvrir Madagascar de forêt. » a confié le Directeur Marketing d’Airtel, Sylvose Mve Abessolo.

Conscients de l’importance de préserver l’environnement, les employés d’Airtel Madagascar se sont donnés à cœur joie dans cet exercice. Ils ont fait preuve d’un engagement et d’une détermination sans faille. Tout ceci dans une ambiance conviviale. Le célèbre artiste Shyn, ambassadeur d’Airtel Madagascar était également présent lors de ce reboisement pour porter un message fort et montrer aussi son attachement aux valeurs d’Airtel en matière de préservation de l’environnement.

En tant qu’opérateur solidaire, dynamique, respectueux, ce reboisement traduit une fois de plus la volonté d’Airtel de léguer aux futures générations un environnement sain et durable.

« Madagascar possède un potentiel énorme en termes de faune et de flore qu’il faut préserver. A travers notre action nous participons déjà à atteindre les objectifs du gouvernement de reboiser 40 000 ha/an. » a déclaré le Directeur Général d’Airtel Madagascar, Maixent BEKANGBA

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique comptait plus de 97 millions de clients dans l'ensemble de ses activités à la fin de décembre 2018.