Airtel Madagascar : sponsor officiel du concert de Mage 4 à Antsahamanitra

(AIRTEL MADAGASCAR) - Sponsor numéro Un des évènements organisés par Ivenco, Airtel Madagascar promet du lourd à tous les inconditionnels de musique rock avec la bande à Ken, plus motivée que jamais !

Après avoir mis le feu à la scène du Palais des Sports, le groupe sera de retour pour un show inédit et survolté à Antsahamanitra le 26 Août 2018 prochain à 15 heures. Ce concert est une occasion en or pour les fans de Mage 4 de découvrir, en live, de nouvelles compositions ainsi que des chansons récemment revisitées par le groupe.

Mage 4 souffle ses 25 bougies et profite de la célébration de ce quart de siècle pour offrir, avec l’appui du 3ème opérateur mobile mondial, plusieurs opportunités d’apprécier la nostalgie et la jeunesse qu’inspirent leurs chansons. « Nous enchaînons les concerts et les cabarets pour exprimer notre gratitude envers nos fans » s’est exprimé Ken, Lead Vocal du groupe.

Le succès ainsi que la qualité des précédentes prestations du groupe atteste du dévouement des organisateurs ainsi que des partenaires dans la mission qui leur est dévolue. Dans la réalisation de ce show, Mass’In figure également parmi les partenaires d’Ivenco qui promet un concert à la hauteur des attentes de tous les fans.