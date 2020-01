Madagascar : partenariat entre Airtel et la Gendarmerie pour renforcer l’efficacité de l’Administration

(AIRTEL MADAGASCAR) - La Gendarmerie nationale a effectué un pas vers la digitalisation de ses services en sollicitant une fois de plus son partenaire historique qu’est Airtel Madagascar

En effet, la consultation via SMS des résultats du concours d’élèves Gendarmes pour la session 2019 est désormais possible grâce à Airtel ; et la signature de la convention entre la Gendarmerie et le 3ème opérateur mondial a été actée ce mercredi 15 janvier 2020 au siège d’Airtel Madagascar.

En tant qu’opérateur dynamique, respectueux, solidaire et fidèle à ses valeurs, Airtel continue de vulgariser le plus d’informations possible auprès de la population malgache. Une nouvelle étape est franchie ; l’opérateur téléphonique facilite davantage les relations entre l’Administration et les Administrés en l’occurrence à travers la consultation via SMS des résultats du concours d’élèves gendarmes.

L’organisation de ce type de concours public n’est pas aisée et Airtel vient en appui à l’étant en offrant des services faciles et simples d’accès. Ceci contribuera à terme à plus de transparence au niveau de la gestion publique grâce à la numérisation et la dématérialisation de l’Administration.

Pour accéder aux résultats du concours, le candidat devra simplement envoyer par SMS son matricule au numéro 601. Il recevra en réponse par SMS la décision concernant son admissibilité à l’examen.

« A travers ce service, Airtel Madagascar tient une fois de plus à faciliter le quotidien des malgaches. Ce sera un gain énorme de temps pour les candidats qui n’auront plus à se déplacer et parcourir de longue distances pour être au courant des résultats. Grâce à notre large couverture, le service est également disponible pour les candidats vivant en milieu rural les plus reculés » a déclaré le Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

« Nous sommes très fiers de ce service renforçant notre partenariat historique avec Airtel Madagascar, le pays a besoin de ce type de collaboration publique privée engageant l’Administration sur la voie de la modernisation des services publics. Ce service que nous mettons en place avec Airtel permettra également de lutter contre toute forme de corruption dans les recrutements et les concours qui font souvent l’objet de polémique. » a annoncé Monsieur Le Général de division Commandant de la Gendarmerie Nationale Njatoarisoa ANDRIANJANAKA.

Cette année, le nombre de candidats a été particulièrement élevé, car si les 2 précédents concours ont vu la participation de respectivement 6000 et 7000 impétrants, cette année, ils étaient environ 12 000 à se présenter.

