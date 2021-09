En Afrique du Sud, MTN s’appuie sur l’expertise de Nokia pour moderniser son réseau télécoms vers la 5G

(Agence Ecofin) - Après une année de service assez concluante avec la 5G en Afrique du Sud, MTN Group veut pousser plus loin son aventure dans le pays. La société prépare déjà son infrastructure télécoms à la demande qui couve.

L’opérateur de téléphonie mobile MTN South Africa a retenu la société Nokia pour piloter la modernisation de son réseau télécoms. En tirant parti de l'infrastructure cloud 5G et cloud-native IMS de l’équipementier télécoms finlandais, MTN South Africa a pour ambition d’étendre ses services Voix sur haut débit, Voix sur WiFi et Voix sur LTE (VoLTE), offrant aux utilisateurs des expériences de connectivité plus rapides et plus fiables. A travers les technologies de Nokia, MTN South Africa jettera les bases de la voix sur 5G.

Le partenariat signé avec Nokia, lundi 13 septembre, permettra également à MTN Group d'étendre cette modernisation de réseaux télécoms à d'autres de ses marchés africains. Giovanni Chiarelli (photo), le directeur de la technologie et de l'information chez MTN South Africa, a déclaré « qu'avec le Nokia cloud-native IMS, MTN dispose d'une trajectoire solide vers la 5G. Ce déploiement nous permet de fournir aux clients la meilleure qualité et la connectivité la plus rapide, y compris une connectivité vocale supérieure via VoLTE ».

La modernisation de réseau qu’initie MTN South Africa intervient quelques jours après que l’Autorité indépendante des communications (Icasa) a demandé aux opérateurs télécoms de lui restituer le spectre télécoms temporaire accordé pendant la crise de Covid-19. C’est à travers ces ressources qu’ils ont pu répondre à la demande croissante en capacités data exprimée par les consommateurs et lancer la 5G dans diverses villes. Ces ressources auront en quelque sorte contribué à éprouver leur infrastructure réseau.

Avec un réseau télécoms amélioré par Nokia et apte à supporter la 5G, MTN South Africa aura la possibilité de lancer ses services à ultra haut débit dans plusieurs autres villes du pays. La société télécoms pourra renforcer cette offre après l’acquisition d’un spectre télécoms adéquat que l’Icasa espère attribuer aux opérateurs télécoms en 2022.

Muriel Edjo

