Nigeria: Teleology Holdings a achevé l’acquisition de 9Mobile

(Agence Ecofin) - La société Teleology Holdings a achevé l’opération d’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile, 9mobile. La compagnie a annoncé à cet effet, la constitution d’un nouveau conseil d'administration pour la société de télécommunications nigériane qui remplace l'ancien nommé par la Banque centrale du Nigeria (CBN), et le transfert de propriété de la société télécoms aux nouveaux investisseurs. Teleology Holdings, déclaré le 21 février dernier soumissionnaire préféré pour l’acquisition de 9mobile par Barclays Bank, a réglé la somme de 500 millions de dollars US en plus d’une caution de 50 millions de dollars US non-remboursable.

Désormais, Teleology Holdings peut pleinement se concentrer sur le développement de l’opérateur qui demeure dernier du marché télécoms nigérian. En mars 2018, Adrian Wood, le directeur général de la société indiquait qu’une fois l’étape de l’acquisition achevée, l’investissement serait concentré sur le renforcement du réseau à travers le déploiement de nouvelles stations télécoms 3G/4G, l’installation de plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique à travers le pays, la couverture des zones rurales avec l’Internet haut débit.

Selon les données de la Commission des Communications du Nigeria (NCC), le pays comptait 162 058 918 abonnés aux télécoms au 30 septembre 2018 pour un taux de pénétration de 106,6%. Sur ce marché, 9mobile totalisait 15 355 061 clients pour 9% de part de marché. Le plus petit volume d’abonnés en somme, comparé à MTN qui reste leader avec 64 160 404 abonnés pour 40% de part de marché, Airtel avec 41 313 633 abonnés pour 26% de part de marché et Globacom avec ses 40 856 649 abonnés pour 25% de part de marché.