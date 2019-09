Mauritanie : Mattel s’offre l’expertise technique de Huawei pour renforcer son réseau télécoms

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Mattel, filiale de Tunisie Telecom en Mauritanie, s’est engagé dans une opération de développement de ses infrastructures de télécommunications pour améliorer la qualité des services. La société télécoms s’est offerte, à cet effet, l’expertise technique du groupe technologique chinois Huawei.

Un accord-cadre a été signé entre Elyes Ben Sassi, le directeur général de Mattel, et Nicolas ZHAO, le vice-président Huawei pour la région Afrique du Nord.

« La concrétisation de ce projet, en partenariat avec Huawei, contribuera à l’essor du secteur et permettra à Mattel de conforter son potentiel de croissance sur le marché mauritanien des télécommunications », a expliqué Elyes Ben Sassi.

Nicolas ZHAO a pour sa part indiqué : « la signature de ce contrat commun est l’aboutissement d’une relation fructueuse de confiance et de partage entre Huawei et Mattel et c’est un jalon important pour notre coopération croissante. Ce partenariat stratégique acte notre engagement pérenne en faveur du développement de l’industrie des télécommunications en Mauritanie ».

Mattel qui opère sur un marché dominé par Mauritel, filiale de Maroc Telecom, veut faire progresser sa part de marché en séduisant les consommateurs avec des solutions, produits et services, à la fois compétitifs et sécurisés.