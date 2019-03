  Tanzanie : l’opérateur Azam Media confie la gestion de l’automatisation des programmes de ses chaînes à l’entreprise britannique Pebble Beach Systems

(Agence Ecofin) - L’opérateur tanzanien de télévision payante Azam Media a confié la gestion automatique de la diffusion du contenu de ses chaînes au Britannique Pebble Beach Systems. L’accord entre les deux parties a été rendu public par l’entreprise britannique il y a quelques heures.

Azam Media, qui est basé à Dar es Salaam, utilisera le logiciel Pebble TV Marina de Pebble Beach Systems pour remplacer son ancien système. Le programme contrôle entre autres le stockage partagé, le stockage en ligne et la diffusion du contenu.

« Azam Media a choisi Pebble TV Marina parce que le logiciel offre une stabilité opérationnelle exceptionnelle et une interface utilisateur moderne conçue pour rendre leur exploitation aussi efficace et simple que possible.», a déclaré Samir Isbaih (photo), vice-président des ventes de Pebble Beach Systems pour le Moyen-Orient et le pool régional Asie-Pacifique.

Servan Ahougnon