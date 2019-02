Airtel Madagascar : au chevet des sinistrés d’Amboasary-Atsimo à Fort Dauphin

(AIRTEL MADAGASCAR) - Le 3ème opérateur mobile mondial a répondu à l'appel des victimes de l'incendie qui a touché près de 218 foyers dans le Sud-Est de la grande île. Une délégation d’Airtel Madagascar conduite par Ardin RANDRIAMARO a tenu à faire le déplacement afin de constater de visu les difficultés de la population et d’apporter son soutien en termes de produits de subsistance. L’intervention de l’opérateur auprès des 800 sinistrés a permis en tout de remettre 28 sacs de riz.

Ce geste traduit les valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité qu'Airtel Madagascar véhicule dans chacune de ses actions. « La solidarité a toujours été le crédo de notre entreprise. Nous avons à cœur d’accompagner nos abonnés, tant dans les moments de joie que dans les moments difficiles de la vie. Cet accident nous touche profondément et nous permet, d’ailleurs, de démontrer que la grande famille Airtel mobilisée dans toute l’étendue de l’île peut se donner la main à tout moment pour le bien-être de la communauté… » s’est exprimé Maixent Bekangba Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Toujours plus proche de ses abonnés, Airtel Madagascar développe, non seulement, des solutions technologiques qui répondent aux besoins de tout un chacun mais réagit également dans les cas d’urgence qui peuvent freiner le développement de la population «… le bilan est lourd pour ces habitants qui ont essuyé d’énorme perte. C’est une situation dans laquelle il leur sera difficile de se relever. Airtel Madagascar, en offrant son aide, augmente leurs capacités de résilience et leur offre un soulagement en cette situation de crise… » a expliqué Andriamaro Jovin Thomas chef de district d’Amboasary-Atsimo.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) d’Airtel Madagascar. Les efforts maintenus traduisent la volonté de l’opérateur d’offrir un soutien consistant et pérenne en faveur du développement du pays.