Helios Towers veut relancer son projet de cotation à la Bourse de Londres

(Agence Ecofin) - Helios Towers, le gestionnaire africain de tours télécoms, a révélé son intention de relancer une offre publique initiale (IPO) à la bourse de Londres après l'abandon, l’année dernière, du projet qui devait lui rapporter 2 milliards de livres sterling.

La société a déclaré que l’opération lui permettrait de lever 125 millions USD (101 millions de livres sterling) via l’émission de nouvelles actions. Elle a ajouté que ses actionnaires existants, notamment Albright Capital Management, Millicom et Bharti Airtel, vendraient également une partie de leurs actions.

L’introduction en bourse de Helios Towers est coordonnée par Bank of America Merrill Lynch, Jefferies et Standard Bank. Son succès devrait non seulement permettre à la société d’entamer son existence boursière dès le mois prochain, mais de générer aussi des profits pour les actionnaires.

Helios a indiqué qu'il est prévu le flottement d'au moins 25 % de la société, avec le souhait qu’elle « soit éligible à l'inclusion dans les indices FTSE UK ».

Le président de Helios Towers, Sir Samuel Jonah, a déclaré que la société prévoit d’utiliser les recettes perçues de l’introduction en bourse pour développer ses services, y compris d’éventuelles extensions dans d’autres pays.

« L’infrastructure de télécommunications est au cœur du développement en Afrique, et Helios Towers apporte une expertise importante sur ces marchés en croissance rapide. Le groupe est bien placé pour capitaliser sur les opportunités d’infrastructures dans certains des marchés les plus dynamiques du monde, au profit des actionnaires et des communautés locales », a indiqué Sir Samuel Jonah.