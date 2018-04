Nigeria: Vodacom Business signe avec Intelsat pour étendre ses offres de service haut débit dans le pays

(Agence Ecofin) - Le 10 avril 2018, la société Vodacom Business Nigeria, spécialisée dans la fourniture de services télécoms à haut débit aux entreprises, et le fournisseur de connectivité par satellite Intelsat S.A, ont dévoilé la signature d’un accord de service. Matérialisée à Washington D.C, aux Etats-Unis, lors de l’évènement Satellite 2018, la convention consacrée aux professionnels de la connectivité par satellite, tenue du 12 au 15 mars 2018, cette collaboration permettra à Vodacom Business d’étendre davantage son offre de services, à travers le Nigeria.

Selon Intelsat, cet accord fait actuellement de Vodacom Business Nigeria le premier fournisseur de télécommunications du pays à louer des capacités sur son satellite Intelsat 35e. La filiale du groupe télécoms Vodacom indique que grâce à cet équipement satellite, elle déploiera les services EPICNG d’Intelsat, qui constituent une nouvelle génération de technologie satellitaire. Brian Jakins, le vice-président régional Afrique d'Intelsat, a déclaré qu’ « Intelsat Epic permet des applications à plus haut débit, avec des terminaux plus petits, permettant aux entreprises de se développer dans de nouvelles régions et de tirer pleinement parti de nouvelles opportunités d'affaires ».

Lanre Kolade (photo, droite), le directeur général de Vodacom Business Nigeria, a expliqué que grâce aux services Intelsat EPICNG la société télécoms pourra fournir une solution haut débit efficace, rapide, fiable et sécurisée à un faible coût mensuel à ses clients.