Ghana: les services 4G de Vodafone devraient être disponibles au public en avril 2019

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Ghana devrait mettre ses services 4G à la disposition des consommateurs, au mois d’avril 2019. Selon des indiscrétions récoltées par la plateforme Citi Business News, l’entreprise serait parvenue à la dernière étape du processus d'intégration de la technologie mobile sur son réseau. Une fois tout cela achevé, elle pourra rejoindre le marché de l’internet à très haut débit mobile sur lequel MTN règne sans partage depuis 2016.

Cela fait en effet trois ans et quelques mois que la filiale ghanéenne du groupe télécoms sud-africain MTN propose la 4G aux consommateurs. Elle a acquis la licence d’exploitation de cette technologie en 2015 contre la somme de 67,5 millions de dollars US. Vodafone qui s’annonce comme un rude concurrent, a dépensé la somme de 30 millions de dollars US, après moult négociations, pour acquérir la licence 4G. La filiale de la société britannique s’est finalement tournée vers la 4G, près de quatre ans après les premières enchères de spectre de fréquence y afférentes, au regard du basculement du marché télécoms vers le segment de la data, actuellement nouveau relais de croissance.

C’est Patricia Obo-Nai qui pilotera cette nouvelle aventure de Vodafone Ghana. Elle prendra officiellement les rênes de l’entreprise, le 1er avril 2019, en tant que présidente-directrice générale. Elle remplacera Yolanda Cuba, arrivée au terme de son mandat de trois ans, qui retourne à Vodacom Group en Afrique du Sud. Patricia Obo-Nai devra d’abord trancher la question de l’introduction ou non d’une partie de la société télécoms sur le Ghana Stock Exchange (GSE). Son prédécesseur s’y était farouchement opposé, sous le prétexte que le gouvernement détient déjà 30% du capital de l’opérateur télécoms.