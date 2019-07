Cabo Verde Telecom obtient 25 millions $ de la BEI pour connecter le pays au nouveau système sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications du Cap-Vert, Cabo Verde Telecom, a obtenu de la Banque européenne d’investissement (BEI), un financement de 25 millions de dollars US qui servira à la connexion du pays au système sous-marin de fibre optique dénommé EllaLink. Ce financement va soutenir l’investissement de 60 millions de dollars US que va réaliser Cabo Verde Telecom pour déployer rapidement la 4G sur ses dix îles, élargir l'accès à Internet par fibre à domicile et alimenter le réseau de télécommunications à l'énergie solaire.

La nouvelle liaison télécom renforcera la résilience des connexions internationales du Cap-Vert dont les communications reposent actuellement sur un seul câble sous-marin de capacité limitée et qui arrive en plus en fin de vie. Selon José Luís Livramento M. A. de Brito (photo), le président du Conseil d'administration de Cabo Verde Telecom, l’investissement de la BEI améliorera les connexions entre les îles du pays et le reste du monde, ainsi que les communications à travers le pays. « La connexion au câble EllaLink, qui sera financée par le nouveau prêt de la BEI, est essentielle pour l'avenir de Cabo Verde et ouvrira un éventail de possibilités passionnantes.», a-t-il ajouté.

Pour Jane Feehan, la représentante régionale de la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique de l'Ouest, ce projet représente un changement passionnant dans l’accès du petit Etat insulaire d’Afrique lusophone aux TIC, élément essentiel d’un environnement propice à son économie. « Cet investissement procurera des avantages économiques et sociaux aux Cap-Verdiens, chez eux et à l'étranger.», a-t-elle affirmé.