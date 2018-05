Airtel dépense 12 milliards FCfa pour l’acquisition de sa licence 4G au Niger

(Agence Ecofin) - L’opérateur téléphonique Airtel a sollicité et obtenu de l'Etat, une licence d'exploitation pour son service 4G qu'il va bientôt lancer. L'entreprise de téléphonie mobile a dépensé 12 milliards FCFA pour l'acquisition de cette nouvelle licence, a révélé Pierre Canton Bakara, directeur général d’Airtel Niger

Cette somme vient s'ajouter aux investissements effectués en 2014 et pour lesquels, le géant de la téléphonie du pays avait dépensé 34 milliards FCFA pour le renouvellement de ses licences 2G et 3G pour un bail de 15 ans. Ce qui porte l'enveloppe total des investissements pour l’achat des licences à 46 milliards FCFA ; plusieurs dizaines de milliards ayant par ailleurs, déjà été investis pour étendre son réseau sur l’étendue du territoire.

Cette nouvelle licence est la toute première obtenue au Niger par un opérateur de téléphonie. Elle va permettre selon le directeur général de la filiale nigérienne de l'indien Bharti, d'arrimer le pays au haut débit. Ce, grâce à une connexion plus rapide avec des délais de transfert des données plus courts… « Nous pensons que la 4G va libérer le potentiel de nos populations, plus particulièrement de notre jeunesse qui accédera plus facilement aux contenus éducatifs, sociaux et culturels.», affirme Pierre Canton Bakara.

Aujourd’hui, le réseau Airtel couvre la quasi-totalité du pays, soit 18 000 villages répartis dans 264 communes sur les 266 que compte le Niger, selon le DG d’Airtel.