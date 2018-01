Nigeria: StarTimes ajoute cinq chaînes à son bouquet de base

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, StarTimes a ajouté cinq nouvelles chaînes à son bouquet de base, sans frais supplémentaires à payer pour les abonnés. Les nouvelles chaînes sont Fox, ST Movie Plus, ST Kung Fu, ST Novella Plus et Star Plus, orientées divertissement et cinéma. Ces chaînes étaient disponibles dans le bouquet supérieur de l’opérateur.

« Nos abonnés peuvent considérer cela comme un cadeau de nouvel an de la part de StarTimes. Toutes ces chaînes étaient auparavant réservées aux abonnés d'Unique Bouquet qui coûte environ 3 800 nairas par mois, mais les abonnés du Classic Bouquet peuvent désormais y accéder pour seulement 2 600 nairas mensuels », a déclaré Qasim Elegbede, directeur du marketing chez StarTimes Nigeria.

L’opérateur espère ainsi se redonner de l’air sur un marché où la concurrence est devenue une des plus rudes du continent, depuis l’arrivée de TStv.

Servan Ahougnon