Orange Tunisie révèle les 3 lauréats du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique & Moyen-Orient - Edition Tunisie 2021

( ORANGE TUNISIE ) - Pour la 11ème année consécutive, Orange Tunisie a révélé, jeudi 9 septembre, les 3 lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POESAM) parmi 7 entrepreneurs finalistes. Cette année, l’appel à candidatures a recueilli 114 projets innovants basés sur les TIC qui illustrent tout à fait le potentiel des télécommunications dans le développement du pays et permettent d’améliorer les conditions de vie des populations, dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement ou encore les services. Les 3 lauréats sont ainsi qualifiés pour participer à la grande finale internationale et seront en compétition avec ceux des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent, soit au total 54 candidats.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Nizar Ben Néji, Chargé du Ministère des Technologies de la Communication, au sein du tout nouveau hub d’innovation digitale en Tunisie, The DOT, dont l’objectif est de soutenir l'écosystème entrepreneurial, grâce notamment à des partenariats avec les acteurs publics et privés.

Pour cette 11ème édition du POESAM, les 7 entrepreneurs finalistes en compétition sont :Youssef Bouzoriata et Mohamed Rammeh avec leur projet Zigofiltre (Environnement) offrent une solution qui permet de garder les réseaux de canalisations propres et dégagés dans le but de diminuer le risque d’inondations et de pollution marine. Il s'agit d'un dispositif métallique à grillage connecté et conçu pour la détention des boues coagulées et des déchets macroscopiques entraînés du milieu ambiant vers les sous-sols par les flux pluviaux.

Ghaleb Ben Ali et Karim Daghari avec leur projet WeRebase (Employabilité) proposent une plateforme qui permet aux étudiants et jeunes diplômes africains de travailler sur des projets réels et de valoriser leurs compétences et profils. WeRebase leur donne ainsi accès à des offres de stages et d'emplois. Grâce au réseau WeRebase, ces talents sont mis à disposition de start-up en early stage du monde entier, en travaillant à distance.

Wafa Gabsi et Khalil Liouane avec Archivart (Art et Culture), une plateforme dédiée aux artistes contemporains visuels et plastiques africains. Archivart les connecte aux différents circuits de ventes du marché de l’art. En tant que galerie virtuelle, elle leur donne également plus de visibilité nationale et internationale. Archivart est aussi une immense réserve de traces visuelles et écrites sur l’art.

Iheb Triki et Mohamed Ali Abid avec leur projet Kumulus (Eau), une solution technologique capable de produire 20 à 30 litres d’eau par jour en utilisant l’énergie solaire et l’humidité de l’air. L’objectif est d’atténuer, voire même de résorber, la problématique de pénurie d’eau en Afrique et Moyen-Orient.

Yosra Ben Lassoued et Jack Jendo avec leur projet Digitalpreneurs (Women empowerment) une plateforme dédiée aux femmes entrepreneures de la région MENA sur laquelle elles peuvent vendre/acheter des services via un marketplace avec un moyen de paiement électronique intégré, networker et suivre des formations en ligne avec des experts de renom dans les domaines pour lesquels elles ont besoin de support (marketing, digital, juridique, finance…).

Mehdi Boudhraa et Omar Khalfet avec leur projet Clean8 (CleanTech-Smart Cities) proposent une solution qui permet aux municipalités et aux citoyens de digitaliser et faciliter la gestion des déchets et d’avoir un système de contrôle et suivi en temps réel. L’objectif est de soutenir et concrétiser les efforts de tous afin de préserver l’environnement.

Sabrine Ibrahim et Achref Dhaouadi avec leur projet ClassQuiz (EdTech), une plateforme web et mobile qui offre un contenu éducatif, interactif et gamifié, conforme au programme scolaire du primaire. ClassQuiz encadre également les parents, enseignants et écoles à travers des projets à impact social, afin de démocratiser l’éducation de qualité en Afrique et Moyen-Orient.

Ces finalistes ont tous présenté leurs projets face à un jury de très grande qualité, composé de :

Thierry Millet : Orange Tunisie

Yazid Saphir : Agence Française de Développement

Selima Dziri : The DOT

Zeineb Fakhfakh : Impact Partner

Yehia Houry : Flat6Labs Tunis

Ali Mnif : Mazam

Amel Saidane : Tunisian Startups Association

et d’invités, acteurs de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.

Suite à la délibération du jury, les 3 lauréats qui ont été primés sont :

Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, 1er prix pour son projet Kumulus Youssef Bouzoriata et Mohamed Rammeh, 2ème prix, avec Zigofiltre Sabrine Ibrahim et Achref Dhaouadi, 3ème prix, pour ClassQuiz

Ils remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT. Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas, en sus, la dotation du Prix Féminin (l’équivalent de 20 000€) qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes. Par ailleurs, ils pourront suivre un programme d’accompagnement de 6 mois par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. A noter que la cérémonie de remise des Prix internationaux aura lieu en novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).

