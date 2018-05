Mauritanie: Mauritel est la cible d’une campagne de boycott

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Mauritel, leader du marché télécom mauritanien et par ailleurs filiale du groupe Maroc Telecom, est actuellement la cible d’une campagne de boycott lancée sur les réseaux sociaux par les consommateurs. L’opération a été initiée en signe de protestation contre la mauvaise qualité de service et les coûts de service élevés pratiqués par la société télécoms.

D’après les consommateurs, la minute d’appel en national chez Mauritel est sensiblement plus chère que chez ses concurrents Mattel, filiale de Tunisie Telecom et Chinguitel, filiale de Sudatel. Le boycott annoncé des services de la compagnie, les abonnés de Mauritel expliquent qu’il résulte du silence de la société télécoms face aux nombreuses réclamations soulevées depuis plusieurs semaines sur des services payés chers et auxquels, il n’est pas toujours possible d’accéder.

Le boycott préparé par les abonnés de Mauritel devrait démarrer effectivement le premier jour du ramadan, c’est-à-dire le 16 mai 2018. Les consommateurs espèrent que durant les cinq prochains jours, la société télécoms prendra les mesures qui s’imposent pour satisfaire leurs demandes.