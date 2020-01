Algérie Télécom Satellite a finalisé des contrats de distribution de capacités avec des sociétés mauritaniennes

(Agence Ecofin) - Une délégation de la société publique Algérie Télécom Satellite (ATS), conduite par son président-directeur général, Yassine Sellahi, séjourne depuis le 7 janvier 2020 à Nouakchott en Mauritanie. Elle est venue finaliser les contrats signés avec les sociétés mauritaniennes EMCA et Smart Managed Solutions pour la distribution de ses produits et services télécoms en Mauritanie et dans la sous-région.

Le séjour a également été l‘occasion pour ATS de prospecter davantage le marché mauritanien à travers l’organisation de trois ateliers de présentation de ses solutions et services aux représentants d’administrations publiques et d’entreprises privées.

Au cours de ce voyage, Yassine Sellahi et sa délégation ont également été reçus par le ministre mauritanien en charge des Technologies de l’information et de la communication, ainsi que par le président de l’Autorité de régulation des communications de Mauritanie (ARE). Avec les deux représentants du gouvernement, les discussions auraient porté sur la contribution de l’entreprise au développement harmonieux du secteur national des télécommunications.

Les contrats d’ATS en Mauritanie représentent les premiers pas d’expansion internationale de l’entreprise. A travers le satellite Alcomsat-1 qui couvre le Maroc, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, l’Egypte, le nord du Tchad et le Soudan. Il n’est pas exclu une accélération de cette expansion.

