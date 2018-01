Egypte: Alexandre Froment-Curtil, le nouveau Pdg de Vodafone, promet un investissement soutenu dans le marché télécoms local

(Agence Ecofin) - Le nouveau président directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Egypt a discuté avec Yasser ElKady, le ministre égyptien des Technologies de l’information et des Communications, des plans d'affaires et des investissements de la société au cours des prochaines années. Alexandre Froment-Curtil (photo), quelques jours après sa prise de fonction, a en effet été reçu en audience le 5 janvier 2018 par le patron du secteur national des TIC et télécoms.

Au cours de la rencontre qui lui a été accordée et à laquelle a pris part Ayman Essam, le directeur juridique et des affaires extérieures de Vodafone, le nouveau haut responsable de la société télécoms a promis au ministre un investissement soutenu pour contribuer à un meilleur accès des populations aux services télécoms et au développement du marché. Il s’est réjoui de l’amélioration des conditions économiques entreprises par le gouvernement pour attirer les investisseurs, les considérant comme des atouts qui permettent aujourd’hui aux opérateurs télécoms d’exploiter pleinement leur potentiel.

Profitant de cette occasion, Yasser ElKady a déroulé à son invité, la stratégie du ministère pour faire du secteur des TIC et télécoms un pilier de la croissance nationale. Il a interpellé Alexandre Froment-Curtil sur ses attentes envers les opérateurs télécoms en termes de couverture réseau, de sa qualité et de celle des services, particulièrement après l’activation de la technologie de 4ème génération.