RDC : Vodacom Congo partenaire officiel du forum « Les Héroïnes 2019 »

(VODACOM CONGO) - Apres l’Edition de Dakar en 2017 et d’Abidjan en 2018, Jeune Afrique Media Group, organisateur du CEO Forum, organise pour la première fois le Forum Les HEROINES, à Kinshasa ce 10 décembre 2019, au Pullman Hôtel.

Réservée à 250 femmes à fort potentiel, cette journée vise à libérer le potentiel des cadres d'entreprise à travers le partage d’expérience et un programme ainsi que des ateliers de développement personnels animés par des experts de haut niveau. Ce forum attire plus de 38 sponsors et partenaires, des représentants de 15 pays et de 20 secteurs d’activités ainsi que 40 médias internationaux et nationaux.

Et Vodacom Congo est l’un des partenaires officiels de cette 3ème Edition qui a pour thème « Toutes actrices du changement », en tant que partenaire de la promotion du leadership féminin.

Il faut rappeler que, le groupe Vodacom, qui est engagé à l’atteinte du cinquième Objectif du Développement Durable (ODD) de Nations-Unies à l’horizon 2030, à savoir l’égalité des sexes, poursuit une double ambition ; celle de connecter plus de 50 millions des femmes à l’horizon 2030 et d’être le meilleur employeur des femmes.

C’est à ce titre que Madame Anaiah BEWA, Executive Head of Corporate Affairs, comptera parmi les oratrices de marque qui constituent le panel de ces importantes assises, afin de concrétiser notre positionnement vis-à-vis des femmes et d’affirmer l’engagement de notre entreprise en faveur du leadership féminin.

Vodacom Congo, l’entreprise qui connecte les femmes en RDC.