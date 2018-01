Somalie: Dalkom renforce ses capacités data en signant un contrat de service avec iDirect

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Dalkom Somalia a démarré l’année 2018, en signant un contrat de service avec le fournisseur de connectivité par satellite iDirect. A travers ce partenariat stratégique, qui renforce ses capacités data et enrichit les offres Internet proposées aux consommateurs, Dalkom pose les fondations d’une année fructueuse. Avec le nouveau réseau iDirect, la société télécoms peut, non seulement augmenter le débit Internet utilisateur jusqu'à 38,5 Mbps, mais également réduire la durée de mise en service et fournir une connectivité de secours, en cas d’incident sur le réseau.

Avec cet ensemble d’atouts, Dalkom veut fidéliser davantage ses actuels clients et en séduire de nouveaux, notamment des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des organisations caritatives, des établissements universitaires, des fournisseurs de services Internet (FAI), des opérateurs de télécommunications et des institutions de services financiers.

«Grâce à la plate-forme iDirect, nous couvrons des zones où aucune connectivité n'existait auparavant. La technologie de la plate-forme d'iDirect nous permet d’obtenir des avantages opérationnels décisifs en augmentant la performance et l'efficacité des données, et en réduisant le délai de mise en place des services. Et ce sont des exigences essentielles pour étendre notre portée et nos capacités de service », a expliqué Mohamed Ahmed Jama, le directeur général de Dalkom Somalia.

Actuellement, le marché télécoms somalien est disputé par de nombreux opérateurs, notamment Golis Telecom, Hormuud Telecom, Nationlink, Somafone, Somtel, Telcom Somalia, Telesom. Dalkom Somalia, conscient de l’impact négatif de cette forte diversité sur les parts de marché et les revenus, est décidé à fournir des services de premier ordre pour surpasser la concurrence et attirer à lui le maximum de consommateurs.

Muriel Edjo