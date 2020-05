MTN Congo soutient la lutte contre la pandémie COVID-19

(MTN CONGO) - La République du Congo, comme tous les autres pays africains et du monde, est frappée par le Covid-19, une pandémie mortelle avec des incidences désastreuses sur la vie sociale, politique, économique, culturelle et sportive.

La lutte contre ce dangereux virus requiert le concours de tous, aussi bien du gouvernement que des entreprises, des collectivités et des individualités. Nous sommes tous interpellés. En cela, l’implication de MTN Congo est un exemple inspirateur, dans la sensibilisation des populations et les solutions apportées à certains problèmes auxquels elles sont confrontées dans cette crise sanitaire qui déstabilise toutes les économies.

Entreprise citoyenne, par excellence, « Po Na Yo » (pour moi, pour toi, pour nous, pour vous, pour la communauté), MTN Congo n’a pas lésiné sur les moyens en investissant depuis le début de la crise plus d’un milliard de F CFA, à travers de multiples actions.

Dès l’annonce en mars dernier des premiers cas du Covid-19 dans notre pays, l’opérateur de téléphonie mobile, conscient de sa responsabilité sociétale et de la gravité de cette pandémie qui ne cesse d’emporter des vies, a pris un train de mesures pour contrer la propagation de ce virus au sein de nos communautés. Le tout en adéquation avec les recommandations de l’OMS et les règles édictées par le gouvernement.

Par le canal de ses réseaux sociaux et des campagnes SMS d’une valeur de 342 000 000 FCFA, MTN Congo a commencé à mettre à la disposition de ses presque 3 millions abonnés, des informations essentielles sur les modes de contamination et les gestes barrières appropriés. Au total, c’est plus de 257 043 fans répartis entre Facebook, Twitter et Instagram qui ont été touchés. Sur Facebook, MTN Congo a mis en contact direct ses clients avec un médecin de l’OMS qui a répondu à toutes leurs interrogations sur le Covid-19.

En sus, elle a rappelé aux uns et aux autres la nécessité de maintenir en état de propreté des milieux de vie et de travail, d’éviter les regroupements de personnes, les sports de masse, etc. Le programme Yello Fitness, par exemple, lancé il y a quelques mois, a été suspendu dans sa forme habituelle, se conformant aux recommandations du gouvernement qui a déconseillé les rassemblements de masse. Pour maintenir les Congolais en forme, ce programme plébiscité est désormais disponible dans sa version digitale tous les dimanches de 7H à 9H sur l’application MTN TNN.

En effet, la fermeture de tous les établissements scolaires a amené MTN Congo à soutenir le gouvernement, notamment le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA), dans la production et la diffusion gratuite des cours sur son application Télé Na Ngai (TNN) pour une valeur de 15 millions ; cours également diffusés sur la chaîne nationale de télédiffusion du Congo et sur le site web dudit ministère. Ces cours sont destinés aux élèves en classe d’examen du cycle général et dont la production a une valeur de 15 000 000 F CFA.

Pour faciliter l’accessibilité à ces cours en ligne, la société MTN Congo a donné la gratuité à tous les internautes sur son application et sur le site web du MEPSA. A titre d’exemple, pour les élèves connectés sur l’application TNN, afin de suivre les cours pendant au moins trois heures, durant dix jours, c’est la somme de 75 millions de F CFA relative à la connexion internet que la société MTN Congo aura cédé en faveur de l’éducation des enfants congolais. Ceci, sans compter les 350 millions par mois relative la gratuité qu’elle a accordée aux élèves qui accéderont aux cours via le site web du ministère.

Par ailleurs, sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, M. Léon Juste Ibombo, accompagné de sa collègue de la Santé, Mme Jacqueline Lydia Mikolo, le Directeur Général par intérim de MTN Congo, M. Ayham MOUSSA a fait un don destiné aux agents de santé. Ceux-ci, placés en première ligne de la lutte contre le virus mortel, n’ont donc pas été oubliés. En leur faveur, MTN Congo a investi près de 7.520.000 de F CFA avec un don composé, entre autres, de kits de prévention contre le Coronavirus et des Sims leur permettant de communiquer gratuitement à travers le territoire national.

S’agissant des transactions financières électroniques, MTN Congo a rendu gratuits tous les transferts P2P, c’est-à-dire les envois et réceptions des transactions Mobile Money. Ce qui représente une subvention par mois de 180 millions de F CFA prélevée sur les revenus mensuels de l’entreprise.

Bien plus, en cette période cruciale de confinement à domicile, où les télécommunications, l’internet, sont déterminants pour rester en contact, travailler à distance et s’informer de la situation du pays et du reste du monde, MTN Congo a tout mis en œuvre pour non seulement garantir une bonne qualité de service à tous ceux qui ont choisi le premier et le meilleur réseau de téléphonie mobile au Congo mais a en sus mis en avant son application AYOBA qui permet aux abonnés MTN Congo de rester en contact avec leurs proches même sans forfait internet. Elle a aussi offert des bonus internet allant jusqu’à 100% ainsi que des bonus SMS avec 100 SMS gratuits chaque jour sur Widge pour une valeur mensuelle de 350 000 000 millions.

Comme on le constate, MTN Congo est plus que jamais engagée à contribuer au bien-être des communautés du Congo.

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, au niveau interne, l’équipe dirigeante de MTN Congo, soucieuse de protéger le personnel, a également mis à sa disposition des gels hydro alcooliques, des gants, des masques, et procède régulièrement à la désinfection de ses agences, ainsi que la diffusions d’informations visant à renforcer leur sécurité des MTNers et celle de leur famille. Elle a aussi institué le télétravail pour l’ensemble de son personnel qui travaille depuis leurs maisons avec une discipline extraordinaire.

Dans un message afférent au Covid-19 au Congo, le Directeur Général par intérim de MTN Congo, M. Ayham Moussa, a encouragé toute la communauté congolaise à appliquer les mesures édictées par le gouvernement, pour freiner la propagation du virus.

Attention, le Coronavirus est là !

MTN, everywhere you go