MTN Group confie à Huawei, l'amélioration de son offre de services numériques pour accroître sa compétitivité

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms sud-africain MTN a signé un protocole d’accord sur l’innovation avec la société Huawei. Selon Li Dafeng, membre du Conseil de surveillance exécutif de Huawei, par ailleurs directeur du Comité de gestion des activités d’infrastructures TIC au sein de l’entreprise chinoise, l’accord qui va renforcer la collaboration stratégique entre les deux parties, permettra à MTN Group de proposer des services numériques de pointe aux particuliers et aux entreprises en Afrique.

« Auparavant, nous nous étions concentrés sur la création d’un réseau de haute qualité destiné aux utilisateurs finaux ainsi que sur les exigences, les scénarios et le succès de l’entreprise. Nous sommes convaincus que les capacités exceptionnelles d’innovation, de Recherche et Développement et de services localisés de Huawei, aideront MTN à acquérir une compétitivité et un leadership sur ses marchés cibles.», a déclaré Li Dafeng.

Jens Schulte-Bockum, le directeur des opérations de MTN Group a précisé qu’aujourd’hui, l’appui de Huawei va permettre à l’entreprise télécoms, d’explorer de nouveaux usages qui seront rendus possibles par le réseau, l’excellente qualité de service et zéro incident de sécurité du réseau que le partenaire technique aura contribuer à bâtir au fil des années.

Le renforcement du partenariat entre MTN Group et Huawei a été entériné en marge du Mobile World Congress (MWC 2019), qui s’est déroulé du 25 au 28 février 2019 à Barcelone en Espagne. Jens Schulte-Bockum a affirmé que cette coopération dynamisée, traduit l’engagement de MTN Group à fournir des services télécoms durables, stables et fiables au public et à la société.