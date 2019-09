MTN Group ferme ses agences au Nigeria, cibles de représailles à la poussée xénophobe en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le groupe sud-africain des télécommunications MTN a annoncé la fermeture temporaire de ses centres de services et magasins à travers le Nigeria. La mesure préventive intervient après l'attaque de quatre de ses magasins le 3 septembre 2019, à titre de représailles à la fièvre xénophobe que traverse à nouveau l’Afrique du Sud.

Dans un communiqué, MTN Group explique qu’au-delà de son engagement « à fournir des services ininterrompus, la sécurité des clients, du personnel et des partenaires est sa principale préoccupation ».

La société télécoms a ajouté « travailler avec les autorités compétentes et les autres parties prenantes pour stabiliser la situation au Nigeria et en Afrique du Sud pour assurer la sécurité et le bien-être de toutes les personnes touchées par la violence malheureuse. MTN Group cherche également à se coordonner avec les principales parties prenantes afin de travailler sur des interventions à moyen et long terme dans cette situation ».

Depuis quelques jours, l’Afrique du Sud est une fois de plus en proie aux violences contre les étrangers. Les principaux foyers sont les villes de Johannesburg, Durban et Pretoria où des scènes de lynchage, de pillage de magasins, d’attaques à la machette, au gourdin, au feu ont été enregistrées. Certaines, filmées, ont été retransmises sur les réseaux sociaux. Les inégalités sociales dans le pays ont une fois encore poussé les populations frustrées à s’en prendre aux étrangers, notamment les Nigérians, qu’ils accusent de voler leur travail. Ces nouvelles violences xénophobes font échos à celles de 2008 et de 2015.

