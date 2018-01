Togo : Teolis, l’un des nouveaux fournisseurs d’accès internet, entre dans sa phase opérationnelle

(Agence Ecofin) - Le 07 juin 2017, le gouvernement togolais représenté par le Ministre des Postes et de l’Economie numérique, Mme Cina Lawson (photo), officialisait l’attribution de deux nouvelles licences de fournisseurs d’accès internet (FAI) à deux entreprises à savoir Teolis et le Groupe Vivendi Africa Togo (GVA Togo).

Lors de cette cérémonie, le gouvernement avait accordé neuf (9) mois aux deux nouveaux opérateurs pour déployer leurs infrastructures et débuter la commercialisation de leurs offres.

La société Teolis a annoncé ce jeudi 04 janvier, le démarrage effectif de ses activités pour le mois de février prochain. Les premiers souscripteurs pourront dès lors bénéficier de la connexion haut débit.

Teolis base ses offres sur la technologie FH/LTE. Son département marketing est pour sa part déjà opérationnel et propose des offres Grandes entreprises/PME, et PME/TPE. Les offres Grand public/Particulier et Grand public/Teolis Zone, seront quant à elles, déployées selon le chronogramme prévu.