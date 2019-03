Côte d’Ivoire : la Fondation MTN offre une salle multimédia au Lycée Moderne de Dabakala dans la région de la Vallée du Bandama

(MTN COTE D’IVOIRE ) - La Fondation MTN CI a procédé, le mardi 26 février 2019, à la remise officielle des clés d’une salle multimédia réhabilitée au Lycée Moderne de Dabakala. Equipée de 31 ordinateurs de bureau et d’une imprimante, connectés à l’internet haut débit, gratuitement pendant deux années, cette salle fait partie des quatre salles offertes au titre de l’année 2018 dans le cadre du programme « Génération Numérique ».

La salle multimédia offerte permettra aux élèves et aux enseignants du Lycée Moderne de Dabakala de se connecter à internet et ses applications d’une part et d’autre part d’être initiés à l’informatique et acquérir les connaissances et contenus pédagogiques dont ils ont besoin.

Au nom de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, Professeur Alexandre N’GUESSAN, a rappelé que « le programme Génération Numérique est une initiative majeure visant à faciliter l’accès des élèves et des enseignants à Internet. Nous exhortons les responsables du Lycée à en faire bonne usage et à apporter l’encadrement nécessaire aux utilisateurs ».

En retour, le Proviseur de l’Etablissement, a remercié la Fondation MTN pour cette initiative qui vise à réduire la fracture numérique dans le système éducatif de la Côte d’Ivoire, et a promis d’en faire un bon usage.

Depuis 2007, la Fondation MTN Côte d’Ivoire est pionnière dans l’installation de salles multimédia connectées à internet clés en mains en vue d’initier les élèves et étudiants aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et contribuer à développer les applications numériques de l’enseignement en Côte d’Ivoire.

Le budget alloué à la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour l’année 2018 s’élevait à 473 millions de FCFA dont 60 % est investi dans l’Éducation.

ACTIONS ET VALEUR DU DON DE LA FONDATION MTN COTE D’IVOIRE

Aménagement et réhabilitation d’une salle multimédia au Lycée Moderne de Dabakala

Don de trente et un (31) ordinateurs de bureau et de d’une (1) imprimante

Connexion à internet haut débit gratuite pour deux ans renouvelables

Valeur totale du don : 21 250 000 F CFA

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM - Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Hanno DE KOCK - Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY -Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO - Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA - Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE