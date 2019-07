Huawei élargit son offre technologique en Égypte en lançant les technologies Wifi 6, AI Fabric et CloudEngine Switch

(HUAWEI ) - Huawei, principal fournisseur mondial de solutions TIC, a tenu le 2 juillet dernier au Caire, son deuxième événement annuel sur les TIC. Organisé par le Club IP Huawei - qui a pour but de créer une plateforme ouverte, coopérative et de partage pour les clients et les leaders d'opinion autour des technologies de réseaux - sous le thème « Re-Think IP for Egypt 2020 ». Plus de 250 participants étaient présents à cette occasion dont les clients privilégiés de Huawei, ses partenaires et les différents opérateurs afin de partager leurs expériences autour des nouvelles technologies avancées de Huawei telles que Smart & Safe Campus, Wi-Fi 6, AI Fabric datacenter et CloudEgine Switch.

Au cours de la cérémonie, les représentants de Huawei ont présenté plusieurs solutions innovantes comme Wi-Fi 6, la sixième génération de la norme Wi-Fi qui introduit les technologies clés de 5G. En effet, cette nouvelle norme Wi-Fi multiplie par quatre la bande passante du réseau et le nombre d'accès utilisateurs simultanés comparé au Wi-Fi 5, tout en réduisant la latence moyenne du réseau de 30 à 10 millisecondes. D’autres solutions comme AI Fabric Intelligent et le réseau Lossless Data Center ont également été présenté lors de l'événement

Grâce à ces nouvelles technologies innovantes, Huawei, leader du réseau des centres informatiques, permettra de faciliter l’utilisation générale des services IA et aidera les entreprises égyptiennes à accélérer leur transformation intelligente en leur fournissant des services sans temps d'attente et une itinérance sans aucune perte de paquets.

Les représentants de Huawei ont également rappelé à cette occasion leur engagement en Égypte et souhaitent renforcer leur collaboration avec les partenaires locaux afin de développer l’infrastructure digitale du territoire égyptien. Selon la Global Industry Vision (GIV) 2025 de Huawei, le taux d'adoption de l'IA passera de 16 % en 2015 à 86 % en 2025 dans le monde. Dans cette optique, les outils et les services technologiques de Huawei aideront le pays à préparer la 4ème révolution industrielle qui sera fortement impulsée par l'IA.

Joe So, Directeur Technique de Huawei Global Enterprise Business Group a déclaré : « Huawei a déjà réussi à équiper des villes intelligentes dans plus de 40 pays dans le monde dont plus de 160 villes. Et ces solutions permettront non seulement d'améliorer les services gouvernementaux dédiés aux citoyens, mais aussi d'accroître l’attractivité de ces villes dans le monde. »

