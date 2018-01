Mali: Atel-SA a officiellement ouvert ses services au public, le 28 décembre 2017

(Agence Ecofin) - Depuis quelques jours, les Maliens ont accès à un nouveau réseau de téléphonie mobile. La société Alpha Télécommunications Mali (Atel-SA), opérant sous la marque commerciale « Telecel », a enfin ouvert ses services au public, le 28 décembre 2017, après une mise en activité du réseau, dès le 16 octobre dernier pour tester sa fiabilité.

La société télécoms, détentrice de la troisième licence mobile du pays, se donne pour objectif de devenir le premier opérateur du pays en matière de qualité. Elle compte, à cet effet, sur le réseau de haute facture que lui a déployé l’équipementier télécoms Huawei. Il est doté d’une capacité de 3 millions d’abonnés ; une capacité évolutive selon les besoins exprimées au fil du temps.

Le réseau Telecel qui n’est disponible qu’à Bamako, pour le moment, sera étendu aux autres régions du pays, au cours du premier trimestre 2018. La société qui a investi près de 100 milliards Fcfa pour se construire, avec l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), est titulaire de la licence mobile depuis 2012. Elle aura mis cinq ans pour être fin prête à concurrencer Malitel, filiale mobile de la Société des télécommunications du Mali (Sotelma) et Orange.

Selon le directeur général d’Atel –SA, Souleymane Diallo, la compagnie ne va pas seulement apporter un plus au marché télécoms. Elle va aussi contribuer à la création d’emplois. « Des emplois directs et indirects seront créés avec le recrutement d’une centaine de collaborateurs maliens, dès la 1ère année, et de plusieurs milliers de distributeurs et revendeurs ; des contrats locaux de sous-traitance pour la construction des sites et autres travaux de déploiement etc…», a expliqué Souleymane Diallo.