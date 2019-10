Madagascar : Telma a signé un contrat de près de 100 millions $ avec Ericsson pour moderniser son réseau et se projeter vers la 5G

(Agence Ecofin) - Patrick Pisal Hamida (photo), l’administrateur directeur général de Telecom Malagasy (Telma), a dévoilé à la presse, le 27 septembre 2019, la signature d’un contrat commercial de près de 100 millions de dollars avec Ericsson. En vertu de cet accord matérialisé en juillet dernier, la société technologique suédoise fournira à Telma des services d'extension, d'optimisation et de mise à niveau logicielle pour son réseau principal et son réseau d'accès radio, afin d'accroître la capacité et le débit de pointe, ce qui améliorera l'expérience mobile des clients.

Signé par Patrick Pisal-Hamida et Nora Wahby, la directrice du bureau Afrique de l'Ouest d’Ericsson, l’accord qui court sur quatre ans, de 2019 à 2023, prévoit le déploiement de 2 000 sites mobiles qui permettront à l’opérateur télécoms de compléter sa couverture réseau du pays. Il est également prévu le déploiement de sites 4.5G puis 5G dans des zones à haute densité.

Avec une capacité accrue, des débits de données plus élevés et une latence réduite, les clients de Telma bénéficieront de services en ligne de haute qualité, notamment de jeux vidéo HD et de jeux en réseau.

Patrick Pisal Hamida a expliqué que cet investissement cadre avec l’ambition de Telma de « fournir à tous les utilisateurs à Madagascar des services d'accès et de communication Internet à large bande abordables, de haute qualité et faciles à utiliser ».

« Telma se concentre sur la création d'un réseau pour les personnes en déplacement qui peuvent désormais être assurées d'une bonne connexion sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables à travers Madagascar », a-t-il indiqué.

