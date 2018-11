Kenya : un fonds de cautionnement bientôt mis en place pour réduire le coût de l’énergie produite par les mini-réseaux

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le régulateur du secteur électrique envisage de mettre en place un fonds de cautionnement des opérateurs actifs dans les mini-réseaux électriques. Ce fonds permettra aux opérateurs de ne pas avoir à supporter les coûts les plus élevés.

Sa mise en place entre dans le cadre de la volonté des autorités d’encourager les investisseurs dans la production et dans la cession, à un coût abordable, de l’énergie aux populations les plus éloignées du réseau électrique.

Une proposition de loi est déjà initiée afin d’ouvrir le réseau de transmission et de distribution électrique à des entités autres que la KenGen, mettant ainsi fin à son monopole.

Selon Pavel Oimeke (photo), le directeur général de la Commission de régulation de l’énergie, la mise en place de ce fonds permettra également de s’assurer d’un tarif électrique uniforme sur l’ensemble du pays pour les mini-réseaux électriques, ce qui permettra une meilleure concurrence.

« Le coût de l’énergie produite par les mini-réseaux est très élevé parce que les mêmes acteurs assurent la production, la distribution et la facturation. Maintenant, le gouvernement entend financer les lignes de transmission à travers la Ketraco et la Kenya Power, et assurer en collaboration avec la Rural Electrification Authority, la distribution. Ce qui fera que les personnes ne paieront pour l’électricité que le coût réel de sa production », a affirmé M. Oimeke.

Gwladys Johnson Akinocho