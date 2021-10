Somalie : le fonds AECF lance un programme pour subventionner les fournisseurs d'énergie renouvelable

(Agence Ecofin) - En Somalie, le réseau électrique est quasi-inexistant et les populations sont alimentées par des producteurs indépendants d’énergie dont certains pourront bientôt s’appuyer plus facilement sur les énergies renouvelables.

L'Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) fournira des subventions et une assistance technique aux fournisseurs d'énergie renouvelable en Somalie. Cela se fera dans le cadre de la deuxième phase du programme Renewable Energy and Climate Technologies in Sub-Saharan Africa (REACT SSA).

L'initiative bénéficiera également aux institutions de microfinance qui sont actives sur le marché des énergies renouvelables. Elle est financée par l'Agence suédoise de développement international (SIDA) à hauteur de 61 millions $.

La deuxième phase du programme REACT SSA en Somalie fournira des subventions allant de 100 000 $ à 1,5 million $ aux entreprises qualifiées. 25% des organisations lauréates seront détenues ou gérées par des femmes. En outre, le financement sera accordé aux entreprises qualifiées après l'achèvement d'étapes mutuellement convenues.

Are you a woman-owned or woman-led, renewable energy business established and operational in Somalia? If so, the REACT SSA Competition is looking to award grants to women-owned/women-led enterprises. Apply today! https://t.co/qEb8TJ0qz9#RenewableEnergyinSomalia pic.twitter.com/KroEnwqel7 — AECF Africa (@AECFAfrica) October 4, 2021

« Les entreprises qui bénéficieront de subventions et d'une assistance technique doivent fournir des produits et services d'énergie propre abordables et de qualité qui profitent aux populations à faible revenu des zones rurales et périurbaines, en particulier aux femmes », a déclaré Victoria Sabula, directrice exécutive de l'AECF.

Pour la deuxième phase de REACT SSA, les entreprises basées ou prévoyant stratégiquement d'investir dans les régions d'Hirshabelle, du Sud-Ouest et de Banadir seront prioritaires.

REACT SSA a pour objectif d’appuyer le secteur privé pour augmenter l'offre de combustibles plus propres. Le projet financera ainsi le déploiement de systèmes solaires domestiques, de systèmes solaires autonomes à usage productif, de mini-réseaux verts et de combustibles propres pour la cuisson.

Gwladys Johnson Akinocho

