La Côte d’Ivoire abrite désormais officiellement le siège du Conseil international consultatif du cajou

(Agence Ecofin) - Un accord de siège en vue de l’installation du Conseil international consultatif du cajou à Abidjan (CICC) a été signé, ce lundi 12 novembre 2018, par ladite institution panafricaine et le gouvernement ivoirien. La signature a eu lieu entre le ministre Béninois de l’Industrie et du Commerce et président du CICC, Serge Ahissou, et le ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

Créé le 18 novembre 2016, le CICC est né du besoin de mettre en place une plateforme intergouvernementale de promotion et de développement du cajou exprimé par les participants à la première édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde (SIETTA) à Abidjan en 2014 et de la déclaration d'Accra du 15 avril 2016.

Le CICC se compose de deux organes permanents et trois organes non permanents. Le Conseil des ministres, instance de décision et le secrétariat exécutif font office d’organes permanents. Tandis que la conférence scientifique, la commission pour la promotion et le développement du secteur privé et le collège de la production agricole font figure d’organes non permanents.

Les dix pays producteurs ayant participé à l'élaboration des textes fondateurs du CICC sont notamment : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo.

Notons que la production de noix de cajou est en constante progression de 10% par an en moyenne. La moyenne africaine représente environ 60% du volume mondial et constitue plus de 90% de l'offre sur le marché international de noix brute.

La Côte d’Ivoire qui abrite désormais le siège du CICC est le premier producteur mondial de noix de cajou avec environ 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale.