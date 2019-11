La plus grande entreprise de nickel du Zimbabwe change de propriétaire

(Agence Ecofin) - La société mauricienne Sotic International a acheté 74,73 % des parts d’Asa Resource Group dans Bindura Nickel Corporation (BNC), la plus grande entreprise de nickel du Zimbabwe. Sotic est propriétaire de Landela Mining et liée à Kudakwashe Tagwireyi, un conseiller du président Emmerson Mnangagwa.

Selon les détails rapportés par Bloomberg, qui cite Muchadeyi Masunda le président de Bindura, trois sociétés étaient en lice pour l’actif qui valait entre 60 et 75 millions de dollars. D’après M. Masunda, l’accord implique un « paiement substantiel » en espèces et un « engagement » à fournir un fonds de roulement.

Pour rappel, BNC avait indiqué que l’acheteur est une « entité minière basée au Zimbabwe, avec des intérêts dans l’extraction et la production de métaux ferreux, de métaux non ferreux et de métaux précieux ».

Bindura Nickel Corporation (BNC) est une société minière qui exploite des mines et un complexe de fonderies à Bindura, au Zimbabwe. Elle extrait et traite du nickel, mais produit également du cuivre et du cobalt comme sous-produits.

