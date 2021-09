La fintech dopay lève 18 millions $ pour développer son activité de paiement en Egypte

(Agence Ecofin) - Après l’obtention d’une licence d’agent bancaire en août dernier, dopay active uniquement sur le marché égyptien mobilise des fonds supplémentaires pour élargir sa gamme de services financiers et s’étendre davantage en Egypte.

La fintech dopay qui opère en Egypte et propose aux personnes non bancarisées des services de paiement numérisé, a levé 18 millions $ dans le cadre d’un cycle de financement de série A. L’opération a été menée par la firme britannique Force Over Mass Capital, la banque néerlandaise de développement FMO et NN Group. Mbuyu Capital et Alder Tree Investments y ont également participé.

Les ressources financières obtenues permettront à la structure fondée en juin 2014 de se développer en Egypte, un pays considéré comme « le plus grand marché de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord » par le fondateur et directeur général de dopay, Frans van Eersel. Au-delà des services de paiement et cartes prépayées qu’elle propose à des entreprises, elle compte également renforcer son offre de services financiers et élargir ses partenariats.

« L'Egypte compte environ 2,4 millions d'entreprises individuelles et 104 millions de personnes, dont 67 % n'ont pas de compte bancaire, tandis que 94 % n'ont pas accès au crédit », a indiqué Wouter Volckaert, directeur des investissements chez Force Over Mass Capital. Et d’ajouter : « chaque entreprise qui adhère à dopay apporte en une seule transaction tout un effectif, et c'est un fort levier de croissance. Leur nouvelle plateforme offre une intégration aux employés, tout en permettant à dopay de faire évoluer son entreprise à son rythme ».

Cette mobilisation de fonds fait suite à l’obtention en août dernier par l’entreprise d’une licence d’agent bancaire auprès de la Banque centrale d’Egypte. A travers cette licence obtenue via Arab Banking Corporation Egypt, la fintech a mis sur pied une plateforme bancaire virtuelle pour proposer une gamme de services financiers à des entreprises égyptiennes.

dopay cible environ 1,7 milliard de travailleurs non bancarisés dans les marchés émergents. Elle estime qu’environ 200 millions d’entreprises dans le monde dépendent encore de paiement en espèces.

Chamberline Moko