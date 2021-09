Nana Akufo-Addo : « Je refuse de croire que l’Afrique a l’échec dans son ADN »

(Agence Ecofin) - Invité à lancer la 11ème édition des African Business Leadership Awards le 17 septembre 2021, le chef d’Etat ghanéen Nana Akufo-Addo a tenu un discours fort pour engager la jeunesse africaine. Il a insisté sur la nécessité d’un leadership intuitif des dirigeants, qui ont le devoir de prioriser le développement des jeunes pour permettre au continent d’atteindre ses objectifs.

« L’Afrique doit avoir une stratégie pour récolter les dividendes démographiques d’une population jeune (la plus nombreuse au monde, Ndlr.) ». Citant l’exemple de pays ayant réussi leur transition industrielle, notamment les dragons et tigres d’Asie, il a parlé de la nécessité d’investir dans le développement du capital humain. « J’ai grand espoir en leur capacité à façonner l’avenir », a-t-il poursuivi.

Les African Business Leadership Awards récompense les performances et actions exceptionnelles dans l’environnement africain des affaires, notamment dans le secteur privé. Il vise à mieux façonner l’économie du continent en mettant en relation les chefs d’entreprise exemplaires et visionnaires avec les autorités politiques et administratives.

La cérémonie, tenue virtuellement cette année en raison de la crise sanitaire, s’est inscrite dans le cadre de l’African Leadership Magazine’s Africa Summit, portant sur le thème ‘’Afrique 4.0 : Redéfinir la croissance, la durabilité et l'innovation’’.