Angola : la Banque centrale recherche une entreprise qui dotera le pays d’un système de paiement mobile interopérable

(Agence Ecofin) - La Banque nationale d'Angola (BNA) a initié le processus de mise en œuvre d’un système interopérable de transfert d’argent par mobile et en instantané (STMI) dans le pays. L’institution financière a entamé son projet en se mettant tout d'abord à la recherche de l’entreprise qui l’aidera dans l'opérationnalisation.

La société qui devrait être connue en septembre 2020, selon le calendrier arrêté par la BNA, devra jouir d'une réputation et d'une expérience reconnues dans la gestion et l'exploitation des systèmes de compensation et de commutation pour les transferts mobiles et instantanés.

Le système de paiement mobile interopérable que l'entreprise sélectionnée mettra en oeuvre, la BNA souhaite qu’il soit flexible et ouvert afin de garantir l'accès et l'émergence de divers participants, notamment les banques, les opérateurs mobiles, les institutions financières non bancaires, les fintech, qui proposent des services innovants et différenciés et qui répondent aux besoins des consommateurs finaux. Cette infrastructure technique qui devra être accessible à toute la population doit favoriser la concurrence, l'efficacité et la sécurité sur le marché financier et réduire le coût des services et des produits. En résumé, contribuer à l'inclusion financière.

En décembre 2019, lors de la 9e édition du « Forum sur les défis de la gouvernance à l'ère digitale en Afrique » à Luanda, la ministre angolaise des Finances, Vera Daves, déplorait le faible taux d’inclusion financière de l’Angola, comparativement à la moyenne des autres pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Elle soulignait que les solutions technologiques bancaires traditionnelles (chèque, carte de paiement, virement, et retrait au guichet, Ndlr) ne permettent pas de promouvoir l'inclusion financière aux niveaux espérés dans un pays où le taux de bancarisation est en dessous de 30%. Elle avait aussi appelé le gouvernement à une revue du cadre réglementaire pour le développement des solutions mobiles.

