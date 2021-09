Ouganda : MTN rend possibles les opérations boursières via Mobile Money

(Agence Ecofin) - Depuis 2010, le dépositaire central des titres (SCD) du marché boursier ougandais est engagé dans la numérisation de ses opérations. Il vient de franchir une nouvelle étape grâce à sa collaboration avec MTN MoMo.

L’opérateur de téléphonie mobile MTN Uganda a davantage démocratisé l’accès des Ougandais au marché boursier local. Il est désormais possible, depuis son service Mobile Money, d’acheter et vendre des actions des sociétés et titres de créance cotés sur l’Uganda Securities Exchange (USE) ; de transférer directement de l'argent aux courtiers. En partenariat avec le dépositaire central des titres (SCD) de l'USE, MTN Uganda a officiellement lancé le nouveau service mardi 14 septembre à Kampala.

We are proud to announce that you can now open your SCD ACCOUNT with MTN MoMo. Dail *165*65# and start investing.#USEMTNPartnership #InspiringGrowth #investing pic.twitter.com/D0AZW4NL2t — Uganda Securities Exchange (@USEUganda) September 14, 2021

Stephen Mutana, le président-directeur général de MTN Mobile Money Limited, branche financière de MTN Uganda, a déclaré « qu’en tant que prestataire de services financiers proposant des services qui ont révolutionné la finance numérique, il s'agit pour nous d'une excellente opportunité de numériser cette fonction cruciale de l'investissement en actions en la simplifiant pour nos clients. Maintenant que c'est plus simple, nous pensons que davantage de personnes seront en mesure d'ouvrir des comptes SCD et de participer au marché boursier en tant qu'alternative d'investissement à long terme ».

L’accès des utilisateurs du MTN MoMo au marché boursier ougandais est un pas de plus du SCD dans son ambition de créer un marché financier inclusif et d’améliorer l'expérience des investisseurs sur l’Uganda Securities Exchange. C’est depuis 2010 que le SCD a entamé la numérisation de ses opérations pour les rendre plus accessibles à la majorité des Ougandais.

En collaboration avec les principales parties prenantes du marché financier, les certificats papier ont d'abord été convertis vers un format électronique. Puis dès 2015, diverses solutions d’accès au marché ont été développées, notamment la plateforme web Easy Portal, un canal libre-service d’ouverture d'un compte SCD, lancée l’année dernière.

Avec MTN MoMo, le SCD qui compte actuellement 37 000 investisseurs, dont 4 000 institutionnels et 33 000 individuels, selon Paul Bwiso, le président-directeur général de l’Uganda Securities Exchange, veut porter le nombre d'ouvertures de comptes investisseurs de 1 500 à 3 500 par an. De plus en plus d’Ougandais pourront ainsi prendre part aux obligations d’Etat cotées en Bourse qui s’élèvent actuellement à 18,16 trillions de shillings ougandais (5,1 milliards USD) selon l’Uganda Securities Exchange dans son bulletin du second trimestre 2021.

Pour MTN Uganda, ce nouveau service est l’opportunité de générer de nouveaux revenus sur son service financier sur mobile dont les abonnements ont grimpé de 14.4% en 2020. Soit un total de 8,5 millions d’utilisateurs selon les résultats financiers 2020 de l’entreprise.

Muriel Edjo

