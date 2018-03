Algérie : le gouvernement confie à Sonatrach le développement d’un mégaprojet de transformation de phosphate

(Agence Ecofin) - Le gouvernement algérien a décidé de confier à la compagnie publique en charge des hydrocarbures, Sonatrach, le développement du mégaprojet de 6 milliards $ portant sur la transformation du phosphate des mines de Tébessa, Skikda, Souk Ahras et Annaba.

C’est ce qu’a annoncé, mercredi, le PDG de la société, Abdelmoumen Ould Kaddour, lors d’une visite à Tébessa, précisant que l’investissement sera assuré par Sonatrach et ses partenaires locaux et chinois (Cetic-Crcc et Wengfu).

«L’Algérie a des réserves de phosphate très importantes», a déclaré M. Ould Kaddour, remerciant le président Bouteflika d’avoir «pris la décision de développer les champs de phosphate et d’avoir chargé Sonatrach de le faire».

Selon lui, le délai requis pour la réalisation du projet, qui devrait permettre de réduire la dépendance aux hydrocarbures, est de 30 mois. Il devrait favoriser la création de 6000 emplois dans la wilaya de Tébessa, et générer des revenus annuels de 1,5 à 2 milliards de dollars.

Louis-Nino Kansoun