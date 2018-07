Zimbabwe : Karo Platinum lance officiellement son projet de platine à Chegutu

(Agence Ecofin) - Karo Platinum et l’Etat zimbabwéen ont officiellement lancé mardi à Chegutu, un projet qui pourrait permettre une production annuelle de 1,4 million d’onces de métaux du groupe du platine (PGM) et la construction d’une raffinerie d’une capacité de production annuelle de PGM de 2 millions d’onces

«Nous sommes enthousiastes à l'idée d'établir un partenariat avec le Zimbabwe et ses habitants pour bâtir une entreprise durable et à long terme.», a déclaré le président de Karo, Loucas Pouroulis, après la cérémonie d’inauguration des travaux à laquelle ont assisté le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et d'autres représentants du gouvernement.

Titulaire de droits miniers couvrant une superficie de 23 903 ha dans le Grand Dyke dans le Mashonaland West District, Karo dépensera 8 millions de dollars dans un programme d'exploration géologique pour confirmer et délimiter le corps de minerai avant d’avancer vers l'étude de faisabilité bancable.

Selon les prévisions, la zone contiendrait environ 96 millions d'onces de métaux du groupe platine (MGP) à une teneur de 3,2 g/t.

La compagnie sera responsable de l'exploitation à ciel ouvert, et de l'exploitation souterraine de la concession de platine, le projet devant générer jusqu'à 15 000 emplois directs et 75 000 emplois indirects sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

