L’avalanche de nouvelles sources d’approvisionnement n’augure pas d’un bon avenir pour le lithium (CRU)

(Agence Ecofin) - Les prix du lithium, comme ceux du cobalt, sont en chute libre. Alors que de nombreux acteurs prévoient un futur reluisant, à long terme, pour le marché, la firme de recherche CRU n’est pas très optimiste.

Dans un rapport publié cette semaine, les analystes de la firme ont indiqué que les prix du métal rare ont chuté à 10 $/kg de lithium-carbonate équivalent, en raison d’une offre en surabondance. Et ce prix devrait passer à un chiffre à une unité et y rester.

« La demande plus faible que prévu en Chine est en partie responsable, mais le principal moteur a été l'avalanche continue de nouvelles sources d'approvisionnement sur le marché », a déclaré la CRU, relayée par Mining Weekly.

Les anticipations de besoin en lithium depuis 2015 avaient déclenché une spéculation effrénée et, du coup, fait exploser les prix et les investissements. L’Australie a ouvert six mines en 2017 et 2018 pour répondre à la demande prévisible et des plans d’extension des mines existantes dans les autres pays ont été lancés.

Depuis quelques mois, les acteurs du marché prennent conscience que la demande en batterie pour les voitures électriques ne serait pas aussi importante que l’ampleur des mouvements écologistes le laissait présager. Les prix retournent à la baisse.

