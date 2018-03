Namibie : AfriTin réalise une cartographie géologique sur le projet Uis

(Agence Ecofin) - La compagnie minière AfriTin Mining a annoncé, en fin de semaine dernière, qu’elle a entrepris et terminé une cartographie géologique détaillée des corps de pegmatite V1 et V2 censés alimenter en minerai l’usine de traitement de sa mine d’étain d’Uis, en Namibie.

La cartographie confirme les données d’un rapport historique réalisé par SRK en 1985. Selon les détails publiés par la compagnie, le corps V1 aurait une longueur à la surface de plus de 950 m et le centre du corps V2 serait plus épais que prévu.

Les résultats du programme de cartographie « soutiennent qualitativement » la ressource historique de 14,6 millions de tonnes estimée dans le rapport de SRK pour les deux gisements. La société a indiqué qu’aux taux d’alimentation prévus de 500 000 tonnes/an, les gisements pourraient être le seul fournisseur de minerai de son usine de traitement pour les 29 premières années de production.

« Nous sommes très heureux des résultats du travail géologique récemment réalisé à Uis, car cela confirme le travail détaillé contenu dans le rapport historique de SRK qui a produit un plan minier de 70 ans », a déclaré Anthony Viljoen, PDG d'AfriTin, avant d’ajouter que les résultats fournissent une base solide sur laquelle la compagnie peut baser son programme minier pour reprendre rapidement la production sur ce qui était autrefois « la plus grande mine d’étain de roche dure au monde ».

Listée sur AIM, AfriTin Mining est née d’une scission des actifs d’étain de la compagnie minière Bushveld Minerals. Elle détient les projets Mokopane et Zaiplaats en Afrique du Sud, et le projet Uis en Namibie.